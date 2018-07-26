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26 Temmuz 2018 12:44

Demirci, "En kısa sürede işçi alımına başlanacaktır"

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak mitinginde söz verdiği bin 500 işçinin, en kısa sürede alınacağını ifade etti.

Demirci,

26 Temmuz 2018 12:44


GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Ankara ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi. Demirci, Bakan Dönmez’in Zonguldak’a geleceğini de aktardı. Genel Başkan Demirci, "Geçtiğimiz hafta itibari ile Yönetim Kurulumuz ile birlikte yeni seçilen Zonguldak milletvekillerimizi ve Enerji Bakanımızı ziyaretlerde bulunduk ve kendisine hayırlı olsun temennisini ilettik. İlk olarak Zonguldak milletvekillerimiz ile görüştük .Öncelikle bizim için öncelikli olan Türkiye Taşkömürü Kurumuna bin 500 işçi alımıdır. Kendisi de zaten hemen o konudan bahsetti ve bin 500 kişinin de alımı için gerekli çalışmaların en kısa zamanda başlayacağını söyledi. Bakanımız Zonguldak ta incelemelerde bulunacak ve genel müdürümüze bir brifing alacaklar. Büyük bir ihtimalle iş alımı startı bu ziyarette verilecektir. En kısa sürede işçi alımına başlanacaktır. Enerji Bakanımız Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu sözü yerine getirecektir ve bundan en ufak bir şüphemiz yoktur"




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