Demirci, ILO Konferansı’na katıldı

Uluslararası Çalışma Konferansı İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan ILO Merkezi’nde gerçekleştirildi. Her yıl Haziran ayının 5’i ile 15’i arasında gerçekleştirilen Uluslararası Çalışma Konferansı’na bütün dünyadan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katılıyor.

Türkiye, konferansta Türk-İş başkanlığında temsil edildi. Türk-İş başkanlığındaki heyette, DİSK, Hak-İş, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonları, genel başkan düzeyinde yer aldı. Toplantıya aralarında GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci’nin de yer aldığı Türk-İş’e bağlı Sendikaların genel başkanları da katıldı.