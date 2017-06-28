Demirci madenci ile bayramlaştı

GMİS Genel Başkanı Karadon Gelikte Madenci ile bayramlaştı

GMİS Yönetim Kurulu, Ramazan bayramı sonrası ilk mesailerinde madenci ile bayramlaştı.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci Karadon Müesssesi Gelik İşletmesinde, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu Armutçuk’ta, Genel Sekreter Satılmış Uludağ TTK Merkez Servislerinde, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska Karadon Müessesi Kilimli İşletmesinde madenci ile bayramlaştı. TTK’ya bağlı diğer müesseselerde de, o bölgede örgütlü şubelerin başkanları ve yöneticileri madenci ile bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde 24-08 vardiyasında ocaktan çıkan ve 08-16 vardiyasında ocağa inen madencilere, bayramlaşma sırasında kazasız belasız çalışma temennisi ile çikolata ve lokum ikram edildi.