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11 Ocak 2017 16:07

Demirci Üzülmez’de ocağa indi

Demirci Üzülmez’de ocağa indi

11 Ocak 2017 16:07

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi Asma İşletmesinde Maden ocağına inerek, eksi 183-eksi 220 Pirinç Ayak kotlarında üretime yeni başlayan Yarı Mekanize Sistemin üretim faaliyetlerini inceledi.
Yarı Mekanize üretimi yerinde görmek üzere Demirci ile birlikte GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve GMİS’e bağlı şubelerin yöneticileri ile Üzülmez Müessesinde çalışan teknik sorumlular katıldı.
Demirci, Amasra ve Üzülmez’de uygulanan mekanize sistemlerin üretimi ve verimliliği ciddi oranda artırdığını, kaza riskini azalttığını belirterek, başta Karadon olmak üzere diğer bölgelerde de mekanize sisteme geçiş çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.



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