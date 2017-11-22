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22 Kasım 2017 14:44

Demirtaş, 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’ne bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 24 Kasım öğretmenler gününü kutladı.

Demirtaş, 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı

22 Kasım 2017 14:44


Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Öğretmenler Günü mesajında şu ifadelere yer verdi: “Öğretmenler, insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan adsız kahramanlardır.


Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, ülkemizin de bu vesileyle geleceğine yön vermektedir.


Tüm meslek grupları sizlerin elinde şekillenmektedir.


Özgürlüğü, bağımsızlığı, ulusal egemenliği, cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan bu değerleri koruyup yüceltecek kuşakları yetiştiren değerli öğretmenler, sizlerin varlığıyla gelecekten en ufak kaygımız ve endişemiz yoktur.


En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.


Başta Başöğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, hayatlarını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömür diliyorum.”




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