Demirtaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş yayınladığı mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ını kutladı. Demirtaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamanın coşkusu içerisinde olduğunu vurgulayarak şu sözlere yer verdi, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere en büyük hediyesi olan Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamanın coşkusu içerisindeyiz. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin yıl dönümüdür. Kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetimiz, Anadolu insanının Büyük Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz mücadelenin, bağımsız ve başı dik bir Ulus olarak yaşama kararlılığımızın tüm dünyaya ilanıdır. Ulusumuzu; demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler gibi evrensel değerlerle buluşturan Cumhuriyet, köklü değişim sürecinin temeline laiklik ilkesini yerleştirmiştir. Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniliklere açık, aklı ve bilimi ön plana çıkaran en temel niteliğidir.

Türk Ulusu olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedeflere sadece Cumhuriyet ile ulaşılabileceğimizin bilincindeyiz. Bu bilincin bizden sonraki kuşaklara aynı hassasiyetle aktarılması, Büyük Kurtarıcının da ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olmasını sağlayacak en önemli güçtür. Ulu Önder Atatürk'ün ‘Benim en büyük eserim' dediği ve yüce Türk Milletinin canı pahasına büyük fedakarlıkla kurduğu Cumhuriyet'i korumak bizim birinci görevimizdir. Çünkü Cumhuriyet Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır.

Başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, Cumhuriyetin kuruluşuna giden süreçten bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması ve yaşatılması için 95 yıldır her anlamda mücadele eden ve gerektiğinde canlarını gözünü kırpmadan her türlü ihanete, alçak girişime dur diyen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor tüm halkımızın en büyük bayramı olan Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum”