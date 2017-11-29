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29 Kasım 2017 12:13

Demirtaş Mevlid Kandili’ni kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Mevlid Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında barış, hoşgörü ve huzur diledi.

Demirtaş Mevlid Kandili’ni kutladı

29 Kasım 2017 12:13


Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Mevlid Kandili nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Demirtaş mesajında şu ifadelere yer verdi; “Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S) tüm insanlığa fazilet güneşi ve hidayet meşalesi olarak gönderilmiştir. Sevgili Peygamberimiz’in gönderilişi, Yüce Allah’ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu gecenin sabahı gerçekten de nurlu bir sabahtır. Bu vesile ile; Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin beldemizden başlayarak, tüm ülkemize ve tüm İslam coğrafyasına barış, şevkat, huzur, adalet ve hoşgörü ikliminin hakim olmasını temenni ediyor, tüm insanlığım Mevlid Kandili’ni tebrik ediyorum.”




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