Demirtaş, yeni eğitim yılını kutladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 2018-2019 eğitim öğretim yılının öğretmenlere öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ders başı yapacak tüm öğrencilere başarılar dilerken, öğretmen ve velilere de hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Demirtaş yaptığı açıklamalarda şu sözlere yer verdi : “Değerli okul idarecilerimiz, öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler, ülkelerin büyüklüğü bireylere verdiği önemle ölçülür ve en büyük yatırım da çocukların geleceğine yapılan yatırımdır. Bir toplumun geleceği, öğrenciler için eğitim-öğretim sürecini en nitelikli şekilde planlamakla güçlenebilir. Doğru bilgiye ulaşabilen, yorumlayan, kendini ifade edebilen, ülkesi ve bütün insanlık için çabalayan bireyler yetiştirmek, en öncelikli uğraşımız olmalıdır. Değerli öğretmenler ve sevgili veliler; Öğrenen, konuşan, tartışan, soran, sorgulayan, okuyan, kendini sürekli yenileyen, ezbercilikten uzak bireyler yetiştirmek için en önemli görev değerli öğretmenlerimize düşmektedir. Onların, her zaman olduğu gibi eğitmeye, öğretmeye, örnek olmaya ve başarmaya devam edeceğine inancım sonsuzdur. Bu başarıya ulaşmak ve korumak ise okul idaresi ve velilerimizin işbirliği ile mümkün olacaktır. Öğrenci-öğretmen-okul yönetimi ve veli arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim öğrencilerinizin başarılarına mutlak surette katkı sağlayacaktır. Sevgili gençler; Sizler bizim geleceğimizsiniz. Geleceğin mutlu, kalkınmış ve huzurlu Türkiye'si, sizin ellerinizde şekillenecektir. Üzerinize aldığınız bu yüce sorumluluğun bilinciyle hareket edip derslerinize daha çok çalışarak Büyük Türkiye idealini gerçekleştireceğinize inanıyorum. Sizlere güveniyor, atacağınız her olumlu adımda yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum. Bu duygu ve düşünceler içerisinde 2018 - 2019 eğitim ve öğretim yılının, başta Gülüç ve ülkemiz için başarı ve mutluluklar getirmesi temennisiyle öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize, öğrencilerimize ve ailelerine sevgi ve başarı dileklerimi sunuyorum.”