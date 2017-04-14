Denetimli serbestlik operatörlük kursu devam ediyor

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kurulu faaliyetleri kapsamında düzenlenen, 26 hükümlünün katıldığı "İş Makinesi Operatörlüğü (Beko Loader) Kursu" yerinde inceleyerek kurs hakkında açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kontrolünde 26 hükümlünün topluma kazandırılmaları, istihdam edilmeleri amacıyla İş Makinesi Operatörlüğü kursu düzenlenmiştir. 6 Mart-27 Nisan tarihleri arasında TTK Makine İkmal Daire Başkanlığı’nın Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan tesislerinde gerçekleştirilen eğitimlerde hükümlüler teorik ve uygulama eğitimlerine katılmaktadır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın girişimleri ve desteğiyle hayata geçirilen kursa konularında uzman kişiler eğitimci olarak yer almaktadır. Kurs sonucunda katılımcı hükümlülere uluslararası geçerliğe sahip "İş Makinesi Oparötörlüğü Sertifikası" verilecektir. Kursiyer ve eğitimler Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bizzat incelenerek katılımcıların ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri yerinde tespit edilmiştir.” İfadelerine yer verildi.