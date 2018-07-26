Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 16:59

Deniz Feneri Kdz. Ereğli’de 20 aileyi sevindirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Deniz Feneri Derneği tarafından 20 aileye kumanya yardımında bulunuldu.

Deniz Feneri Kdz. Ereğli’de 20 aileyi sevindirdi

26 Temmuz 2018 16:59


Deniz Feneri Derneği İstanbul Şubesi’nin gönderdiği 20 adet kumanya derneğin Kdz. Ereğli gönüllüsü Erol Acar tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Deniz Feneri Derneği Kdz. Ereğli gönüllüsü Erol Acar, yardımların ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiğini ifade etti. Acar konuşmasında “Deniz Feneri Derneği’miz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde tespit ettiği 20 aile için kumanya paketlerini bize ulaştırdı. Bizde Velidağ ve Külah Köyleri ile Ereğli ve Alaplı ilçe merkezinde ihtiyaç sahibi ailelere bu yardımları ulaştırdık. Yapılan yardımlardan dolayı Deniz Feneri Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahibi ailelerin yüzlerinin gülmesi bizleri de çok mutlu ediyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç