Deniz Feneri Kdz. Ereğli’de 20 aileyi sevindirdi

Deniz Feneri Derneği İstanbul Şubesi’nin gönderdiği 20 adet kumanya derneğin Kdz. Ereğli gönüllüsü Erol Acar tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Deniz Feneri Derneği Kdz. Ereğli gönüllüsü Erol Acar, yardımların ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiğini ifade etti. Acar konuşmasında “Deniz Feneri Derneği’miz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde tespit ettiği 20 aile için kumanya paketlerini bize ulaştırdı. Bizde Velidağ ve Külah Köyleri ile Ereğli ve Alaplı ilçe merkezinde ihtiyaç sahibi ailelere bu yardımları ulaştırdık. Yapılan yardımlardan dolayı Deniz Feneri Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahibi ailelerin yüzlerinin gülmesi bizleri de çok mutlu ediyor” dedi.