Denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi

Vatandaşların yardım ettiği adam kıyıya çıkmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre olay Liman Caddesi mevkisinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen bir kişi, serinlemek için liman arkası mevkisinde denize girdi. Bir süre denize yüzen adam açıkta çırpınmaya başladı.

Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi gören vatandaşlar durumu sahil güvenlik, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken boğulma tehlikesi geçiren adam ise kendi imkanları ile kıyıya çıkmayı başardı.

Ekipler ise rahat bir nefes alarak normale döndü.