Denizer, katledilişinin 19. Yılında mezarı başında anıldı

Yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Denizer, dünya emek cephesinde ve siyasal yaşamda,1990 Madenci Grevi, 4-8 Ocak 1991 Ankara Yürüyüşü, 5 Nisan 1994 Kararları ve Emek Platformu ile o yıllarda TBMM’de geçirilmeye çalışılan MAİ, Uluslararası Tahkim Yasası gibi yasaların geri çekilmesini sağlayan lider olarak anılmaktaydı.

Denizer için Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu Köyü’nde bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, GMİS’e bağlı Karadon, Üzülmez, Kozlu, Armutçuk, Merkez, Amasra, MTA şubelerinin başkanları ve yöneticileri, maden işçileri, emekli madenciler ile Denizer’in dost ve akrabaları katıldı.

Anma töreninde Kur-an ve duaların okunmasının ardından Denizer’in kabrine kırmızı karanfiller bırakıldı.

Denizer’in mezarı başında bir konuşma yapan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci şunları söyledi;

“Genel Maden İşçileri Sendikamızın çok değerli Genel Başkanı ve Türk-İş’imizin çok değerli Genel Sekreteri, Liderimiz rahmetli Şemsi Denizer’i aramızdan ayrılışının 19. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Şemsi Denizer, 50 yıllık ömrünün büyük bir bölümünü sendikal mücadele ile geçirdi. Son 10 yılda Sendikamızın Genel Başkanı, son 8 yılında Türkiye’nin en büyük işçi örgütü olan Türk-İş’in Genel Sekreteri olarak görev yaptı. İşçilerin, emekçilerin ve ülkemizin çıkarlarını canla başla savunduğu bir dönemde, 6 Ağustos 1999 tarihinde gece yarısı evinin önünde kurulan bir pusuda katledildi. Şemsi Denizer hayatının her aşamasında demokrasi mücadelesi verdi.

12 Eylül Askeri Darbesi’nin getirdiği 1982 Anayasa’sının tüm engellemelerine rağmen mücadeleden vazgeçmedi. Cesareti, kararlılığı, disiplini, bilgisi, becerisi ve araştırmacı karakteriyle Zonguldak’ta ve Türkiye’de Sendikal Mücadelenin önderi, lideri oldu.

Tüm dünyanın saygınlığını kazandı. Şemsi Denizer’in Genel Başkanlığında ve Sendikamız önderliğinde 30 Kasım 1990’da başlayan Büyük Madenci Grevimiz, Zonguldak ve bölge halkının da katılımıyla 4-8 Ocak 1991 tarihinde Zonguldak-Ankara Yürüyüşüne dönüştü ve tüm dünyadan ses getirdi. Başarıyla sona eren grevimizden sonra, Türkiye’de sendikal mücadele ve demokrasi mücadelesinde yeni bir dönem başladı.

Sonrasında her yer Zonguldak oldu ve işçiler-emekçiler 12 Eylül darbesiyle kaybedilen halklarının büyük çoğunluğunu geriye aldılar.”

“Mücadelemizle örnek olmaya devam ediyoruz”

Emekçiler olarak zor günlerden geçtiklerini ifade eden GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, “Bugün de işçiler, emekçiler olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz ve ülkemizin de ekonomik, sosyal ciddi sorunları var. Her şeyden önce Zonguldak Maden İşçileri olarak ve Genel Maden İşçileri Sendikasında örgütlü olan maden işçileri olarak liderimiz Şemsi Denizer’den öğrendiğimiz; birlik, beraberlik, dayanışma kültürüyle; işimize, aşımıza, demokrasiye, bölgemize, ülkemize ve milletimize sahip çıkma mücadelemizi sürdürüyoruz. Sendikamızda, tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesini her şart altında hayata geçirdik ve bunun içindir ki her şeye rağmen dimdik ayaktayız.

Bugün sayısal olarak örgütümüz küçülmüş olsa da mücadelemiz ile örnek olmaya devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda örgütümüzü sayısal olarak da geliştireceğiz.

Bir yandan Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) ve Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) da işçi alınması mücadelesini verirken öte yandan, özel sektörde mevcudumuzu koruma ve yeni alanlarında örgütlenme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Değerli kardeşlerim, tüm zorlukları önderimiz, liderimiz Şemsi Denizer’den öğrendiklerimizle aştık, aşıyoruz. Onu bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun ”şeklinde konuştu.