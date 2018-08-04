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04 Ağustos 2018 11:06

Denizer, ölümünün 19’uncu yılında anılacak

Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Şemsi Denizer, ölümünün 19’uncu yıldönümünde mezarı başında anılacak.

Denizer, ölümünün 19’uncu yılında anılacak

04 Ağustos 2018 11:06


Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı hain silahlı saldırıda katledilen işçi lideri Şemsi Denizer, ölümünün 19’uncu yıldönümünde mezarı başında anılacak. 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek anma töreni için açıklama yapan Genel Maden İş Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, “Şemsi Denizer’i özlemle anıyoruz. Sendikamızın önderi, liderimizi aramızdan ayrılışının 19. yıl dönümünde Çaycuma Gökçehatipler (Serdaroğlu) Köyü Anıt Mezarında 6 Ağustos 2018 tarihinde düzenleyeceğimiz törenle anıyoruz. Tüm madenci dostlarımızı ve madenci kardeşlerimizi pazartesi günü saat 13.30’da düzenlenecek anma törenine bekliyoruz” dedi.




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