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18 Eylül 2017 19:57

Derede balık avlayan 3 kişi gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde derede yasak olmasına rağmen balık avlayan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Derede balık avlayan 3 kişi gözaltına alındı

18 Eylül 2017 19:57


Edinilen bilgiye göre, Çaylıoğlu köyündeki Çaylıoğlu Deresi’nde ağ sererek balık avlayan B.G., R.G. ve U.G., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çaylıoğlu Jandarma Karakoluna götürülen 3 kişinin burada ifadeleri alındı. Yasa dışı avlanma yapan şahıslara 399’ar TL idari para cezası kesilirken, yakalanan balıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ele geçirilen ağ ile diğer av malzemeleri ise açık artırma usulü ile satılmak üzere Milli Emlak Müdürlüğüne gönderildi.


Jandarma yetkilileri, dere, baraj ve gölet gibi yerlerde yasa dışı avlanma yapan kişilere yönelik uygulamaların devam edeceğini açıkladı.




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