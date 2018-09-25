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Dev dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştı

Zonguldak’ta meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.

Zonguldak'ta meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Liman Caddesi'nde rüzgarın da etkisiyle oluşan dev dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştı.


Zonguldak'ta kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili olmaya başladı. Bazı balıkçı tekneleri da limana demirlendi. Liman Caddesi'nde rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgalar zaman zaman 7 metrelik istinat duvarını aştı.


Öte yandan meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Zonguldak, Bartın çevrelerinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

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