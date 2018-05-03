Devrek Belediyesi bahar temizliğine başladı

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediyesi ilçenin tüm cadde ve sokaklarında bahar temizliğine başladı. Kış ayının bitmesi ve bahar ayının girmesiyle birlikte belediye itfaiye ekipleri ilçenin tüm cadde ve sokaklarında yıkama ve diğer temizlik işlerine hız kazandırdı. Ramazan ayına kadar devam edecek olan çalışmalar hakkında bilgi veren bir belediye yetkilisi, "Malum kış sezonu bitti ve bahar aylarına girmiş bulunmaktayız. Uzun bir kış dönemi süresince cadde ve sokaklarımız oldukça bakımsız kalmıştı. Bahar ayının başlaması nedeniyle itfaiye ekiplerimiz ilçemizin tüm cadde ve sokaklarında hummalı bir temizlik çalışmasına başladılar ve bu temizlik Ramazan ayının başlangıcına kadar devam edecek” diye konuştu.