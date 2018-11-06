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Devrek Belediyesi ekipleri tatbikat yaptı

Devrek Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda kurulan Su Altı Su Üstü ekipleri tarafından tatbikat gerçekleştirildi.


Devrek Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda Belediye Başkanı Mustafa Semerci'nin girişimleri ile hayata geçirilen Devrek Belediyesi Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma Timi tarafından Kocaeli'nin Kertepe Beldesinde düzenlenen ve birçok il ve ilçeden ekiplerin katıldığı “2018 Sualtı Arama Kurtarma Tatbikat” izleyenlerden tam not aldı. Bölgeyi temsilen Kertepe'de ki tatbikata katılan Devrek Belediyesi Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma Timi 'de sergiledikleri performansla göz doldurdular. Devrekli uzman dalgıçlar Rahim Öksüz, Abdürrahim Altuntaş ve Muhammet Ali Çekirdekçi hazır bulunduğu tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Sat Komandoları, Türkiye Sualtı Kurtarma ekipleri barajlarda, akarsularda, denizlerde ve sel gibi doğal afetler esnasında ve çeşitli olumsuzluklarda neler yapılabileceği konularında hünerlerini sergilediler.


Tatbikatın ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Sat Komandoları helikopterden sarkıtılan çelik halatlarla yukarı çekilerek göklerde Türk bayrağını dalgalandırdılar.

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