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15 Mayıs 2018 21:02

Devrek Belediyesi ışıklı mahyalarla şehri süslemeye başladı

Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla Devrek’in çeşitli caddeleri mahyalarla süslenmeye başlandıZonguldak’ın Devrek ilçesi Belediyesi tarafından Ramazan ayının başlaması münasebetiyle ilçenin Cumhuriyet Alanını “Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan” isimli ışıklı mahyalarla süsledi.

Devrek Belediyesi ışıklı mahyalarla şehri süslemeye başladı

15 Mayıs 2018 21:02

Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla Devrek’in çeşitli caddeleri mahyalarla süslenmeye başlandı


Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediyesi tarafından Ramazan ayının başlaması münasebetiyle ilçenin Cumhuriyet Alanını “Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan” isimli ışıklı mahyalarla süsledi. Asılan mahyalara. Özellikle ilçenin gece ayrı bir güzelliğe bürünmesine neden olurken, belediyenin bu uygulamasını takdirle karşılayan vatandaşlar,”Dört gözle beklediğimiz mübarek Ramazan ayına nihayet kavuştuk belediyemizin de bu aya özel çalışmaları da ilçemize ayrı bir hava katıyor. Özellikle şehir merkezine asılan mahyalar hoş bir görüntü oluştururken, maneviyata da katkı sağlıyor” diye konuştular




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