Devrek Belediyesi mali bütçe toplantısı yapıldı

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediyesi meclis üyeleri 2018 yılı mali bütçe görüşmelerinde bir araya geldiler. Devrek Belediyesi Meclis salonunda Başkan Mustafa Semerci nezaretinde bir araya gelen meclis üyeleri Devrek Belediyesinin 2018 yılı mali bütçesinin gelir gider bütçesini belirleyerek 35 milyon olarak belirlenen bütçeyi oyladılar.

21 Kasım Salı günü toplanan meclis üyeleri Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen ve komisyonun çalışmaları neticesinde ortaya çıkan gelir ve gider bütçesi 20187 yılı için 35 milyon olarak belirlendi. Gelir gider bütçelerinin kalem kalem belirtildiği komisyon raporu mecliste okunarak Meclis Başkanı Mustafa Semerci tarafından oylanmasına geçildi. Oy birliği ile kabul edilen 2018 yılı bütçesi belediyemize hayırlı olsun diyen Semerci, "Komisyon üyelerimiz konun üzerinde hassasiyetle çalıştılar. Bu bütçeye katkı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.