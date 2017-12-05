Devrek Belediyesi şehir merkezine asfalt dökecek

Zonguldak’ın Devrek ilçesi belediyesi tarafından şehir merkezinin çeşitli cadde ve sokaklarında 15 bin metrekare asfalt çalışması yapacak. Bir yandan alt yapı çalışmaları, diğer yandan şehir içinde yeni düzenlemelerle projeleri hayata geçiren Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci yapılan çalışmaları değerlendirdi. Hem altyapı hemde cadde sokak yenileme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Semerci, Şuan itibarıyla aynı anda hem alt yapı yenileme çalışmalarını hem de ilçenin cadde ve sokakları daha güzel ve modern hale getirmeye devam ediyoruz. Şehir merkezinin birçok yerinde sıcak asfalt çalışmalarına başladık bunlar İnönü Caddesi ve Fabrika Sokak’la başlayan sıcak asfalt çalışmalarımız devamında Fabrika Cami Sokak, Rüştü Onur Sokak ve Alparslan Sokak’ta yapılan asfaltlama çalışmalarıyla devam ediyor. Son olarak da Cumhuriyet Meydanı düzenleme çalışmaları kapsamında Veysel Atasoy Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı güzergahında sıcak asfalt çalışmaları yapıldı. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemizin en önemli sorunlarına köklü ve kalıcı çözümler bulmak için çalıştık. Sadece bugünü değil geleceği şekillendiren yatırımlar yapıyoruz. İlçemiz şuan yapılan çalışmalarla adeta şantiyeye dönmüş durumda. Çalışmalarımızı belirli bir plan ve program dahilinde sürdürüyoruz. Doğalgaz, elektrik, içme suyu ana hat yenileme, yağmur suyu gibi alt yapı yenileme çalışmaları dolayısıyla birçok bölgede kazı yapmak zorunda kalıyoruz. Sıcak asfalt ve parke yol yenileme çalışmalarımızla birlikte birçok sokağımızı kalıcı ve kullanışlı bir üst yapıya kavuşturduk. Şimdi de Vedat Ali Özkan Caddesinin Eski Hastane Yolu güzergahı, Ankara Caddesi Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi altı Çay Sokak, Dirgine Sokak ile Kayalık Sokak’ta 15 bin metrekare sıcak asfalt dökmeyi planlıyoruz. Sıcak asfalt çalışması yapacağımız sokaklarımızda asfalt hazırlıklarına devam ediyoruz. Çalışmalarımız süresince verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyor, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizden aldığımız güç ve destekle çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” diye konuştu.