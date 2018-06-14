Devrek Belediyesi sokak iftarında vatandaşlar bir araya geldi

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen son sokak iftarında Devrekli vatandaşlar bir araya gelerek kaynaşmanın örneğini sergilediler.

Yaklaşık 19 günden bu yana ilçenin çeşitli mahalle ve caddelerinde bulunan camilerde gerçekleştirilen ve son olarak Topyeri Cami’nde düzenlenen iftar programında davetlilere hitap eden Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci,”Ramazan ayı boyunca Devrek Belediyesi tarafından ilçenin 19 noktasında 22 Mayıs 13 Haziran tarihleri arasında sokak iftarları düzenlemeye başladık ve bu akşam da son olarak birlikte olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Oruç, ibadet ve sabır ayı olan Ramazan ayı, iftarlarla, verilen fitre ve zekâtlarla birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın yoğunlaştığı mübarek günlerdir. Ayrıca bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla mübarek ay süresince sokak iftarları düzenlemeleri kesintisiz olarak devam ettik. Bu programlar sayesinde hemşerilerimizle birlikte Ramazan sofralarında bir arada iftar açmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Son kez olarak hazırlanan iftar sofrasında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. İnşallah gelecek yıllarda da bu etkinliğimizi geleneksel olarak hayata geçirmeyi hedefliyor, iki gün sonra idrak edeceğimiz Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen iftar programına; Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Belediye Başkan Vekili Osman Erenoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kazkondu, Kültür Müdürü Recep Civelek ve çok sayıda davetli katıldı.