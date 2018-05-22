Devrek Belediyesi Sokak iftarları düzenleyecek

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediyesi ilçenin çeşitli cadde ve sokaklarında sokak iftarları adı altında organizasyonlar düzenleyecek. Ramazan ayı boyunca Devrek Belediyesi tarafından ilçenin 12 noktasında 22 Mayıs- 12 Haziran tarihleri arasında sokak iftarı düzenlenecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, oruç, ibadet ve sabır ayı olan Ramazan ayı, iftarlarla, verilen fitre ve zekâtlarla birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın yoğunlaştığı mübarek günlerdir “Devrek Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız için bir dizi etkinlikler hazırladık. Cumhuriyet Alanında kurduğumuz Ramazan Meydanında yapacağımız etkinliklerimizde kıymetli hemşerilerimize eski Ramazanları yeniden yaşatmaya çalışacağız. Ayrıca bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla sokak iftarları düzenleyeceğiz. Bu programlar sayesinde hemşerilerimizle birlikte Ramazan sofrasında bir arada iftar açmanın mutluluğunu yaşayacağız. Mahallelerimize kuracağımız iftar sofralarımıza ve düzenleyeceğimiz “Geleneksel Ramazan Etkinliklerimize” kıymetli hemşerilerimizi davet eder, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” dedi.