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25 Mayıs 2018 22:12

Devrek Belediyesi Sokak iftarlarının ilkini hayata geçirdi

Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen sokak iftarında vatandaşlar bir araya geldi.

Devrek Belediyesi Sokak iftarlarının ilkini hayata geçirdi

25 Mayıs 2018 22:12


Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediyesi tarafından ilk kez hayata geçirilen “Sokak İftarları”nda vatandaşlar bir araya gelerek kaynaşmanın örneğini sergilediler. İsmetpaşa Mahallesi Hışıroğlu Çay Mevkinde hayata geçiren etkinlikle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mustafa Semerci, ”Ramazan ayı boyunca Devrek Belediyesi tarafından ilçenin 12 noktasında 22 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında sokak iftarı düzenlemeye başladık ve bu akşam da sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Oruç, ibadet ve sabır ayı olan Ramazan ayı, iftarlarla, verilen fitre ve zekâtlarla birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın yoğunlaştığı mübarek günlerdir. Ayrıca bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla mübarek ay süresince sokak iftarları düzenlemeye devam edeceğiz. Bu programlar sayesinde hemşerilerimizle birlikte Ramazan sofralarında bir arada iftar açmanın mutluluğunu yaşayacağız. Mahallelerimize kuracağımız iftar sofralarımıza ve düzenleyeceğimiz “Geleneksel Ramazan Etkinliklerimize” kıymetli hemşerilerimizi davet eder, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ederim” dedi.




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