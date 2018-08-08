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08 Ağustos 2018 19:31

Devrek Belediyesinden 08.08.2018 için toplu nikah töreni

Devrek Belediyesi tarafından toplu nikah töreni gerçekleştirildi.

Devrek Belediyesinden 08.08.2018 için toplu nikah töreni

08 Ağustos 2018 19:31

08.08.2018 tarihine özel olarak düzenlenen törende 8 çift dünya evine girdi.


Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediyesi tarafından ilk kez hayata geçirilen toplu nikah merasiminde 8 çift evliliğe ilk adımlarını attılar. Egemenlik mesire alanında düzenlenen etkinlik şehir merkezinden çiftlerin klasik otomobillerle şehir turu atmasıyla başladı.


Etkinlik alanında çiftlerin nikahlarını kıyan Belediye Başkanı Mustafa Semerci konuyla ilgili şunları söyledi:


"Belediyemiz tarafından ilkleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de bugün burada toplu olarak kıydığımız nikah törenidir. 08-08-2018 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerimiz bizlere daha evvelden müracaatlarını yapmışlardı. Bugün de bunu resmileştirmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Çiftlerimizin tüm masrafları belediyemiz tarafından karşılandı ve bu unutulmayacak özel tarihte birbirlerine bir ömür boyu evet demenin mutluluğunu yaşadılar. Yeni evli çiftlerimizin bu özel gününde belediyemiz tarafından kendilerine çeşitli hediyeler takdim ettik ve nikah sonrasında sürpriz sanatçı ve eğlenceler ile bu anı perçinleştirdik ve genç çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” diye konuştu.


Çiftlerin nikah şahitliğini Başsavcı Mustafa Büyükbaş ile Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu yaptı.


Kıyılan nikahın ardından çiftler, yakınları ve diğer davetliler eğlenmenin tadını çıkartırlarken, etkinlik alanında bulunanlara da çeşitli ikramlarda bulunuldu.




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