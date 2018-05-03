Devrek Belediyesi’nden aylık meclis toplantısı

Olağan toplantısını Mustafa Semerci başkanlığında 6 gündem maddesiyle gerçekleştirdi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak yapılan Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Semerci Başkanlığında Meclis Salonunda toplanarak Şubat Ayının gündem maddeleri görüşüldü. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından yoklama ile başlayan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Semerci, "Belediye Meclisimizin 2018 yılı 4. Olağan Toplantısının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplanmış bulunmaktayız. 6 gündem maddesi ile toplantıyı başlatıyorum. Toplantımızın meclisimize hayırlı olmasını temenni ediyor ve gündem maddelerinin görüşülmesini başlatıyorum" dedi.

2017 Mali yılı Bütçesi İdare ve Kesin Hesabının görüşülmesi, Belediye Başkanlığının Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Kuruluş Çalışma ve Denetleme Esaslarına dair yönetmelikte değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Kararlarının görüşülmesi, Uğur Özmekik ve müştereklerinin İlçenin Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesi mülkiyeti Belediyeye ait 321 ada 3 ve 2 parseller numaralı taşınmazların imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi, Abdullah Albayrak’a ait Yeni Mahalle Kırıklar Mevkii 516 ada 1 ve 5 numaralı taşınmazların imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi, İsa Deliacı’ ya ait Dedeoğlu Köyü hudutları dahilinde 103 ada 1139 parsel numaralı taşınmazın imar planı değişiklik talebinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.