Devrek Belediyesinden aylık meclis toplantısı

Olağan toplantısını Mustafa Semerci Başkanlığında 8 gündem maddesiyle gerçekleştirdi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak yapılan Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Semerci Başkanlığında Meclis Salonunda toplanarak Şubat Ayının gündem maddeleri görüşüldü. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından yoklama ile başlayan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Semerci,” Belediye Meclisimizin 2018 yılı 4. Olağan Toplantısının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplanmış bulunmaktayız. 8 gündem maddesi ile toplantıyı başlatıyorum. Toplantımızın meclisimize hayırlı olmasını temenni ediyor ve gündem maddelerinin görüşülmesini başlatıyorum “dedi.

İmar Komisyonu Kararlarının görüşülmesi, İlçenin İsmetpaşa Mahallesi İnönü Caddesi 331 ada 14-15-16-17-18 parseller ve 0 pafta 23-24 parseller de İmar Planı değişiklik talebinin görüşülmesi, Belediyenin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi, Devrek’in Eski Mahalle 408 ada 31 numaralı parsel için bölgede oturan mahalle sakinlerinin yeşil alan olarak imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi 2018 Mali yılı Analitik Bütçesinde Ödenek Aktarması yapılması konusunun görüşülmesi, İlçenin Şehirler Arası Otobüs Terminali Minibüs ve Otobüs giriş-çıkış ücretlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/j maddesine göre yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 10.05.2018 ve 10610 sayılı yazısına istinaden İlan ve Reklam Vergisinin, Çevre Temizlik Vergisi ile birlikte Mayıs ve Kasım aylarında birlikte ödenmesi konusunun görüşülmesi ve Yeni Mahalle Atatürk Caddesi sakinlerinin içkili yer bölgesi ile ilgili vermiş oldukları dilekçenin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.