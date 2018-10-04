Devrek belediyesinden aylık meclis toplantısı

Olağan toplantısını Mustafa Semerci Başkanlığında 5 gündem maddesiyle gerçekleştirdi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak yapılan Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Semerci Başkanlığında Meclis Salonunda toplanarak Ekim ayının gündem maddeleri görüşüldü. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından yoklama ile başlayan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Semerci, ”Belediye Meclisimizin 2018 yılı 9. Olağan Toplantısının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplanmış bulunmaktayız. 5 gündem maddesi ile toplantıyı başlatıyorum. Toplantımızın meclisimize hayırlı olmasını temenni ediyor ve gündem maddelerinin görüşülmesini başlatıyorum “dedi. Devrek Milli Emlak Servis Şefliği'nin İlçenin İsmetpaşa Mahallesi 45 ada 107 parsel numaralı (İtfaiye Hizmet Binası) taşınmaz üzerinde irtifak hakkı ve tahsis değişikliği talebinin görüşülmesi, Belediyeye ait gelir tarifelerinin 2019 Mali yılı için belirlenmesi talebinin görüşülmesi, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'nin İlçenin İsmetpaşa Mahallesi 468 ada 1 parselde imar planı değişiklik talebinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.