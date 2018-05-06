Devrek Belediyesi’nden hıdrellez şenliği

Yaz ayının başlangıcını simgeleyen ve yakın yıllara kadar ilçenin bazı kesimlerinde yaşatılan ve zaman geçtikçe unutulanlar arasına giren” Hıdrellez Günü” Devrek Belediyesinin katkılarıyla bu yılda düzenlenen etkinliklerle yeniden gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Alanında Devrek Belediyesi Şehir Bandosu nezaretinde başlayan program Egemenlik Mesire Alanında düzenlenen programlarla devam etti. Unutulmaya yüz tutmuş eski Devrek gelenekleri yeniden canlandırıldı Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci yaptığı konuşmada,“Geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 9.sunu düzenlediğimiz Hıdrellez Şenliklerimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siz kıymetli hemşerilerimizin Egemenlik Mesire Alanını çok sevdiğinizin farkındayız. 2014’teki seçim beyannamemizde siz kıymetli hemşerilerimize Egemenlik Mesire Alanımızda düzenleme yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu sebeple hiçbir masraftan kaçınmayarak sizlere layık bir sosyal yaşam alanı oluşturduk. Mesire Alanımız, çocuklarımızla birlikte güzel vakit geçirebileceğimiz bir ortama dönüştü. Bu alanda yaptığımız çalışmaları görüyorsunuz. Ancak yapacaklarımız henüz bitmedi. Mescit, sevgili çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni oyun ve spor alanları yapacağız. Mevcut kamelyaların sayısını artırarak siz değerli hemşerilerimizin ferah ve güzel bir ortamda hoş vakit geçirebilmelerini sağlayacağız. Egemenlik Mesire Alanıyla ilgili görüş ve önerilerinizi her zaman bizlere iletebilirsiniz. Hıdrellez, Orta Asya’dan bu günlere baharın başlangıcında kutladığımız bir etkinliktir. Ben çocukluğumda hatırlıyorum evsizler ev sahibi olabilmek için maket evler yapar, bekarlar ağaçları kucaklardı evlenebilmek için. Bu örf ve adetlerimizin temelinde insanların bir ve beraber olmaları birbirlerini yakinen tanımaları yatıyor. Bu duygu ve düşüncelerle bu gün sizlerin yapacağı her türlü dilek ve isteklerinizin kabul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor, 9.sunu düzenlediğimiz Hıdrellez Şenliklerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Devrek Belediyesi Şehir Bandosu verdiği konserle büyük alkış alırken, Yağmur Ekibi de vatandaşların eğlenceli anlar yaşamasını sağladı ve günün anısına maniler okunurken, altın konulan bir küp saklandı ve saklandığı yerde küpü bulan vatandaşlara Belediye Başkanı Mustafa Semerci tarafından altın takdim edildi. Programın ardından katılımcılara Devrek Simidinin de yer aldığı kahvaltı ikram edildi daha sonra Başkan Semerci ile vatandaşlar yakılan Hıdrellez ateşinin üstünden atladılar.