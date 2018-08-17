Devrek Belediyesinden toplu sünnet şöleni

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediyesi tarafından ilk kez hayata geçirilen toplu sünnet şöleninde 41 çocuk sünnet ettirildi.

Bu yıl 29. gerçekleştirilen 17-18 ve 19 Ağustos tarihleri arasında hayata geçirilen Devrek Baston ve Kültür Festivali etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen ve Egemenlik Mesire Alanında gerçekleştirilen sünnet şöleninde sünnet olan çocuklar ve aileleri doyasıya eğlenmenin tadını çıkardılar. Düzenlenen sünnet şöleninde davetlilere hitap eden Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, "29. Uluslar arası Devrek Baston ve Kültür Festivali etkinlikleri çerçevesinde hayata geçirdiğimiz sünnet şölenine hepiniz hoş geldiniz. Belediyemiz ilkleri gerçekleştirmeye devam etmektedir bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Sünnet olan yavrularımıza hayırlı ve uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

Şölenin ardından Safter Kartooğlu Bisiklet, Yürüyüş,ve Koşu Parkuru parkının açılışı gerçekleştirildi