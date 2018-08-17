Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 15:53

Devrek Belediyesinden toplu sünnet şöleni

Devrek Belediyesi tarafından toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Devrek Belediyesinden toplu sünnet şöleni

17 Ağustos 2018 15:53

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediyesi tarafından ilk kez hayata geçirilen toplu sünnet şöleninde 41 çocuk sünnet ettirildi.


Bu yıl 29. gerçekleştirilen 17-18 ve 19 Ağustos tarihleri arasında hayata geçirilen Devrek Baston ve Kültür Festivali etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen ve Egemenlik Mesire Alanında gerçekleştirilen sünnet şöleninde sünnet olan çocuklar ve aileleri doyasıya eğlenmenin tadını çıkardılar. Düzenlenen sünnet şöleninde davetlilere hitap eden Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, "29. Uluslar arası Devrek Baston ve Kültür Festivali etkinlikleri çerçevesinde hayata geçirdiğimiz sünnet şölenine hepiniz hoş geldiniz. Belediyemiz ilkleri gerçekleştirmeye devam etmektedir bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Sünnet olan yavrularımıza hayırlı ve uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.


Şölenin ardından Safter Kartooğlu Bisiklet, Yürüyüş,ve Koşu Parkuru parkının açılışı gerçekleştirildi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç