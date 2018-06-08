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08 Haziran 2018 21:36

Devrek Belediyesi’nin sokak iftarında yüzlerce kişi bir araya geldi.

Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen sokak iftarında yüzlerce kişi bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler.

Devrek Belediyesi’nin sokak iftarında yüzlerce kişi bir araya geldi.

08 Haziran 2018 21:36


Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen sokak iftarlarında vatandaşlar bir araya gelerek kaynaşmanın örneğini sergiliyorlar. Karagül Sokak Fabrika Caminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 850 kişinin katıldığı iftar düzenlemesinde misafirlere hitap eden Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, ”Ramazan ayı boyunca Devrek Belediyesi tarafından ilçenin 19 noktasında 22 Mayıs 13 Haziran tarihleri arasında sokak iftarları düzenlemeye başladık ve bu akşam da sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Oruç, ibadet ve sabır ayı olan Ramazan ayı, iftarlarla, verilen fitre ve zekâtlarla birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın yoğunlaştığı mübarek günlerdir. Ayrıca bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla mübarek ay süresince sokak iftarları düzenlemeleri kesintisiz olarak devam edecektir. Bu programlar sayesinde hemşerilerimizle birlikte Ramazan sofralarında bir arada iftar açmanın mutluluğunu yaşamaktayız mahallelerimize kurduğumuz iftar sofralarımıza ve düzenlediğimiz geleneksel Ramazan etkinliklerimize kıymetli hemşerilerimizi davet eder, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ederim” dedi.




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