Devrek Belediyesi’nin sokak iftarları kesintisiz olarak devam ediyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen sokak iftarlarında vatandaşlar bir araya gelerek kaynaşmanın örneğini sergiliyorlar. İbrahimbeyler Caminde gerçekleştirilen ve çok sayıda davetlinin katıldığı iftar düzenlemesinde misafirlere hitap eden Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci şöyle dedi:

"Ramazan ayı boyunca Devrek Belediyesi tarafından ilçenin 19 noktasında 22 Mayıs 13 Haziran tarihleri arasında sokak iftarları düzenlemeye başladık ve bu akşam da sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Oruç, ibadet ve sabır ayı olan Ramazan ayı, iftarlarla, verilen fitre ve zekâtlarla birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın yoğunlaştığı mübarek günlerdir. Ayrıca bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla mübarek ay süresince sokak iftarları düzenlemeleri kesintisiz olarak devam edecektir. Bu programlar sayesinde hemşerilerimizle birlikte Ramazan sofralarında bir arada iftar açmanın mutluluğunu yaşamaktayız mahallelerimize kurduğumuz iftar sofralarımıza ve düzenlediğimiz geleneksel Ramazan etkinliklerimize kıymetli hemşerilerimizi davet eder, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ederim."

Düzenlenen iftar programına; Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Belediye Başkan Vekili Osman Erenoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kazkondu, Kültür Müdürü Recep Civelek ve çok sayıda davetli katıldı.