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23 Mayıs 2018 12:54

Devrek Fatih İlkokulundan gıda yardımı

Devrek Fatih İlkokulu tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.

Devrek Fatih İlkokulundan gıda yardımı

23 Mayıs 2018 12:54


Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Fatih İlkokulu tarafından Ramazan ayı nedeniyle yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu. Okulun Sosyal Etkinlikler Kurulunun aldığı karar gereği hayata geçirilen organizasyonla ilgili bilgi veren Fatih İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Songül Ayanoğlu,” Öncelikle bu gıda paketlerinin hazırlanmasında emeği geçen velilerimize teşekkür ediyorum. Hedefimiz öncelikle okulumuzda eğitim öğretim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz ile okulumuz ile ilgisi olan ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak bir nebze katkı vermeye çalıştık. Yardım yapılacak aileler sınıf temsilcileri ve sınıf öğretmenleri tarafından belirlenmiştir. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ve sosyal sorumluluk projelerimiz arasında yer alan bu organizasyona katkı veren okul idaresi ile okul aile birliği yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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