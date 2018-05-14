Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 12:51

Devrek Garanti Bankası şubesi yenilendi

Devrek Garanti Bankası yenilenen yeni haliyle müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Devrek Garanti Bankası şubesi yenilendi

14 Mayıs 2018 12:51


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde uzun zamandan bu yana müşterilerine bankacılık alanından hizmet veren şube; teknolojinin yeniliklerinden faydalanarak yeni vizyon ve güler yüzlü personeli ile Devreklilere hizmet vermeye başladı. Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesinde hizmet veren şubeye gelen müşteriler banka içinde ferah ve nezih ortamda hizmet alırlarken, bu yeniliğe imza atan ve emeği geçenleri de tebrik ettiler. Şube Müdürü Ayhan Doğan, "Şubemizde teknolojinin yeniliklerinden faydalanarak yeni vizyon oluşturduk. Müşterilerimize ferah bir ortamda hizmet sunmak için çabamız sürüyor" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
21
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç