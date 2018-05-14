Devrek Garanti Bankası şubesi yenilendi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde uzun zamandan bu yana müşterilerine bankacılık alanından hizmet veren şube; teknolojinin yeniliklerinden faydalanarak yeni vizyon ve güler yüzlü personeli ile Devreklilere hizmet vermeye başladı. Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesinde hizmet veren şubeye gelen müşteriler banka içinde ferah ve nezih ortamda hizmet alırlarken, bu yeniliğe imza atan ve emeği geçenleri de tebrik ettiler. Şube Müdürü Ayhan Doğan, "Şubemizde teknolojinin yeniliklerinden faydalanarak yeni vizyon oluşturduk. Müşterilerimize ferah bir ortamda hizmet sunmak için çabamız sürüyor" diye konuştu.