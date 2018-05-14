Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi, Devrek Meslek Yüksek Okulu ve Gençlik Merkezinin ortaklaşa organize ettikleri “İletişimde Sihirli Kelimler” adlı konferans gençler tarafından büyük ilgi gördü. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve Hacettepe Üniversitesi Emekli Profesör Aytaç Açıkalın’ın konuşmacı olarak katıldığı program ile ilgili bilgi veren Devrek Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Durdubaş, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin teminatı olan gençlerimiz için ilçemizde saygının, sevginin ve hoşgörünün gelecek nesillere artırımını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz ve organizasyonda ki gayemiz ulusal ve uluslar arası alanda Devrek gençliğini daha ileriye taşımaktır. Bizlerin bu organizasyonunu hayata geçirmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.