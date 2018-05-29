Devrek Hamidiye Lisesi’nde mezuniyet sevinci

Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi 2017- 2018 eğitim öğretim yılını sonlandırmanın keyfini davetliler ve öğrencilerin katılımı ile sonlandırdı. Okulun spor salonunda gerçekleştirilen törende 107 öğrenciler okuldan ayrılmanın hüznünü yaşarken, yeni bir hayata atılmanın sevincini keplerini havaya atarak kutladılar. Düzenlenen programda davetlilere hitap eden okul müdürü Musa Eren, "Protokolün saygıdeğer üyeleri, değerli meslektaşlarım, değerli basın mensupları, kıymetli veliler, sevgili öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenimize hoş geldiniz.1968 yılından günümüze yani 50 yıldır öğrenci yetiştiren okulumuz 6120 mezun vermiş bugün burada ise 107 öğrencisini yeni yaşamlarına uğurlamanın coşkusunu, heyecanını ve tatlı telaşını yaşamaktadır. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında okulumuzda 217 erkek,259 kız olmak üzere 476 lise ve 19 ana sınıfı öğrencisi olmak üzere toplam 495 öğrencimiz eğitim öğretim hizmeti almıştır.21. Yüzyıl içerisinde gelişmiş ülkeler arasında üretim, buluş yapma ve teknolojik gelişme alanlarındaki yarış iyice hızlanmıştır. Bu yarış ortamı bütün ülkeleri bilime, mühendisliğe ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapmaya yönlendirmektedir.Bu minvalde tüm bireylerden meraklı, araştırmacı ve üretici olması beklenmektedir. Bu sebeple, bireylerin soru sormalarını, araştırmalarını, üretmelerini ve buluş yapmalarını teşvik edici ve bu konulardaki yetenek ve ilgilerini ortaya çıkarıcı eğitim süreçlerine girmeleri gerekli görülmektedir. Amacımız gelişen ve değişen dünyada, kendini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan, kendisi ve çevresiyle barışık, yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olan, karar verme, sorun çözme, kişiler arası ilişki ve iletişim becerilerine sahip, kapasite ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştiren, potansiyelini kullanabilen, hayat boyu öğrenmeyi amaç edinmiş, araştıran, sorgulayan, üretken ve mutlu, kendini kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Yolunuz bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Düzenlenen mezuniyet merasimine; İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, şube müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.