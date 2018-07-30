Devrek Kaymakam Vekili Soylu’dan temizlik projesine tam destek

Gerçekleştirilen proje kapsamında Devrek İlçesi Pınarönü Köyünde bulunan yardıma muhtaç aileye ziyarette bulunan Kaymakam Soylu, uygulamaya başlatılan proje hakkında bilgiler verdi.

Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada, ”Ömürlerinin büyük bir kısmını topluma hizmet ile geçirmiş insanların, bakıma muhtaç oldukları dönemde insan onuruna yakışır şekilde yaşama hakları bulunmaktadır. Yaşlılarımıza ve onların sorunlarını ele alıp sahip çıkmak devlet olarak bizlerin insanlık ve vicdani görevlerimizin arasında yer almaktadır. Yaşlı bireylerimizin toplumla bütünleşmesi ve yaşama bağlı kılınmaları gerekmektedir. Bu anlamda ilçemizde yaşlılarımızın bakımı için kurumsal hizmet veren bir kurum olmaması, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kapasitesinin yetersiz oluşu gibi nedenlerden dolayısıyla uygulanan bu proje ve buna benzer proje faaliyetlerinin önemi daha da artmaktadır. Dolayısıyla söz konusu proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın bilgi sistemine kayıtlı yaklaşık 65 yaş üstü 506 yaşlımız ve 1043 engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Bu verilerde elde edilen bilgiler doğrultusunda ilçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın titiz bir şekilde yapmış olduğu incelemeler neticesinde 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yardıma ve bakıma muhtaç, kimsesi olmayan ancak huzurevi hizmeti istemeyen 35 kişi bulunmaktadır. Uygulanan proje kapsamında, bu yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, kendi bulundukları sosyal çevreden ayrılmadan, evde temizlik ve bakım hizmet ihtiyaçları giderilmektedir. Bizlerde bu hizmetlerin desteklenerek, sorunların azaltılabileceğinin mümkün olduğu düşüncesi ile muhtaç engelli ve yaşlı vatandaşların ev temizliği projesini uygulamaya koyduk. Bu projede evde bakım hizmetlerini yerine getiremeyen ve sağlık sorunları ile birlikte maddi yoksunluk içinde bulunan bu aileleri sağlıksız yaşam koşullarından kurtarmak ve daha sıhhi ortamlar sağlayabilmek için istihdam sağlanması amaçlanmıştır. Bu proje Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından, ilki 84.227,00 TL bütçe ile 3 personelde istihdam edilerek 2017 yılı Nisan ve 2018 Ocak arasında 9 aylık dönemi kapsayacak şekilde uygulamaya koyuldu. İlk proje uygulaması ile 30 muhtaç, kimsesiz engelli ve yaşlı vatandaşımızın konutlarının temizliği ve çamaşırlarının yıkaması hizmetleri ve sadece proje amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere küçük çaplı bir çamaşır yıkama merkezi meydana getirildi. İkinci kez 90.780,00 TL bütçe ile devam edilen projede ise yine 3 kişi istihdam edilerek 35 muhtaç engelli ve yaşlının evinin temizliğinin yapılmasına ve çamaşırlarının yıkanmasına 2018 yılı Haziran ayı içerisinde başlanmış ve 31 Aralık 2018 tarihine kadar Vakfımızın gözetiminde özverili şekilde devam edilmesi planlanmaktadır. Hedefimiz muhtaç engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatlarının sürdürdüğü ortamlarda yaşam kalitesini en üst seviye yükseltmektedir. Toplumsal dayanışmanın bir örneği olarak gördüğümüz bu hizmet, bundan sonra da büyüyerek devam edecektir” diye konuştu.