Devrek Kaymakamı Güney askerlere iftarda buluştu

Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programında Kaymakam Yakup Güney askerlerle bir araya gelerek iftar yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar programı ile ilgili bilgi veren Devrek Kaymakamı Yakup Güney, ”Bu akşam İlçe Jandarma Komutanlığında görevli arkadaşlarımızla birlikte Ramazan Ayının maneviyatını tatmak ve iftar yapmak amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ailelerinden uzak olan askerlerimizin yalnızlığını paylaşmak için daire müdürlerimiz ile birlikte bir araya geldik. Bu organizasyonu sağlayan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Serkan Koparan ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen iftar programına; Kaymakam Yakup Güney, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Yıldırım Yörük, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ferdi Kuyu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, Devrek Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı ve askerler katıldı