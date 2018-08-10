Devrek Kaymakamlığının acı günü

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat eden 29 yıllık memur için kaymakamlık önünde cenaze töreni düzenlendi.

Mesai arkadaşlarının ve sevenlerinin de hazır bulunduğu törende konuşan Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu,” Ben Devrek Kaymakamı olarak yakın bir süre önce göreve başladığımda merhum Selahattin beyin sağlık yönünden rahatsız olduğunu öğrendim ve sürekli kendisinin tedavisi ile ilgili İlçe Özel İdare Müdürümüz İlyas Beyden durumu hakkında bilgi alıyordum. Kendisi kurumda sevilen ve sayılan bir arkadaş olduğunu gördüm. Merhum Selahattin beye Allah’tan rahmet diler ve kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabırlar dilerim" dedi.

Evli ve iki çocuk babası olan Selahattin Topal kılınan cenaze namazının ardından Eğerci Pelitli Köyünde toprağa verildi.