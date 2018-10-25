Devrek Kent Konseyi ile üniversite arasında işbirliği gerçekleştirildi

Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Devrek Meslek Yüksekokulu ile Devrek Kent Konseyi arasında iş birliği gerçekleştirildi

Devrek Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelen Devrek Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Erdoğan Akcabelen, Faik Özmekik ve Recep Civelek kent konseyinin görev alanlarından olan, yönetim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almaları hedefiyle Devrek kampüsünü ziyaret eden heyet kentin sorunları, nelerin yapılabileceği, üniversitenin bu noktada verebileceği destekler, çözüm önerileri gibi konular ele alınırken, bu tür görüşmelerin devam edeceğinin ve ortak projeler üretileceğinin sinyalleri verildi. Programın ardından ayrıca Devrek Kent Konseyinin yerel yönetimler programı öğrencileriyle bir araya gelebilecekleri ve ortaklaşa fikir üretebilecekleri bir toplantı düzenleme kararı da alındı.