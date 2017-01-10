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10 Ocak 2017 17:49

Devrek Kent Konseyi üyelerinden İHA’ya ziyaret

Devrek Kent Konseyi üyelerinden İHA’ya ziyaret

10 Ocak 2017 17:49

Devrek Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri İhlas Haber Ajansı Devrek Muhabiri Fikri Erdem’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Kent Konseyi üyeleri Kent Konseyi Başkanı Erdoğan Akçabelen ve yönetim kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İHA Devrek Muhabiri Fikri Erdem’e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Erdoğan Akçabelen yönetim kurulu üyeleri Faik Mekik, Muharrem Yaprak, Necla Esen Ak ve Recep Civelek’ten oluşan heyet; İHA Muhabiri Fikri Erdem’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak meslek hayatında başarılar dilediler.



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