Devrek Merkez Yeni Cami yeni projesi bekliyor

Devrek'te bir süre önce tadilata alınan Merkez Yeni Cami yeni projesini bekliyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bundan bir süre restarosyona alınan tarihi Merkez Yeni Cami'nin iç ve dış kısmında tadilat sırasında yeni bulgulara rastlanması nedeniyle yeni projelerin hayata geçirilmesi için Anıtlar kurulundan onay beklendiği bildirildi. Mülkiyeti Vakıflara ait olan caminin 2017 yılında tadilata alınmasının ardından yapılan çalışmalar esnasında içi ve dış kesimlerde yeni tarihi bulgulara rastlanması nedeniyle yeni projenin onayını beklediklerini ifade eden Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Yavuz Yücebıyık, "Bundan bir süre evvel tadilata alınan ve tarihi özelliği nedeniyle titiz bir şeklide yapılan çalışmalar esnasında ibadethanenin içinde ve avlusunda yeni bulgulara rastlandı akabinde de çalışmalara ara vermek zorunda kaldık. Anıtlar kuruluna konu ile ilgili bilgi verdik ve bizden eski projenin yetersiz olmasından dolayı yeni bir projeyi hayata geçirmemiz istendi bizden. Biz projenin bir kısmını ilgili kuruma gönderdik çok kısa bir zamanda yeni proje ile ilgili camide restorasyona başlamayı hedefliyoruz. Yine caminin iç duvarlarında belirgin çatlaklar da var bunların üzerilerini bir sıva ile kapatmamız mümkün değil bununla ilgili de konunun uzmanlarından bilgi bekliyoruz” diye konuştu