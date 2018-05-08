Devrek Meslek Okulu tarafından bilim fuarı açıldı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Devrek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından “Tübitak Bilim Fuarı ve Özel Eğitim Sergisi” açıldı. Devrek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda açılan sergiye; Çaycuma Kaymakamı Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, daire müdürleri, okul idarecileri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından davetlilere hitap eden METEM Müdürü Recep Kıysın, şöyle dedi:

"Bugün bir sorumlu öğretmen, 6 öğretmenimiz ve 21 öğrencimizin çalışmaları sonucu hazırladığımız ve biraz sonra açılışını yapacağımız 21 projeli 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ile birlikte; bu günlerde başlayacak olan özel eğitim haftası etkinliği kapsamında, okulumuzda “Mobilya Süsleme Sanatları” ve “Kadın Terziliği” meslek dallarında mesleki eğitim gören, 21 Özel Eğitim öğrencimizin hazırladığı ürünlerin sergilerini göreceğiz. Bilgi üretimi, çevrede olup bitenleri merak ederek, merak edilenleri araştırarak ve araştırma sonuçlarını paylaşarak gelişir. Düzenlediğimiz “Bilim Fuarının” temel amacı, öğrencilerimizin bilimle buluşmasını, bilime ve bilimsel düşünceye ilgi duymasını sağlamaktır. Yaptıkları çalışmalarla, kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapabilecekleri, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturulması amaçlanmıştır. Öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturulmuştur. Bu ortamda araştırmalarını sunan öğrenciler, üretebilmenin heyecanını, ürettiğini başkalarıyla paylaşmanın coşkusunu ve bunların kendisinde oluşturduğu özgüven duygusunu yaşayacaktır. Bütün bu saydığım hedef ve faydaları düşünerek bu etkinliği hazırladık. Umuyorum ki bu çalışma, ileride tüm katılımcı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve fuarımızı izlemeye gelen misafirlerimize önemli bir kaynak, bilgi ve girişimcilik sağlayacaktır. Bu nedenle, başta öğrencilerimizi yüreklendiren ve destek sağlayan öğretmenlerimi, kendilerine güvenen ve bu projeleri hazırlayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca, çalışmalar süresince bize destek veren, bilgi ve çalışmalarını paylaşan, ileride okulumuzda yapmayı düşündüğümüz “bilim atölyesi” çalışmalarını birlikte yürüttüğümüz, değerli velimiz Bayram Özmen’e de yürekten teşekkür ediyorum. Herkes eğitilebilir. Herkes eğitilmelidir. Eğitim, hem en önemli ihtiyaçlardan biri, hem de Anayasamızla belirlenen temel bir haktır. Toplumumuzdaki birey farklılıkları, farklı eğitimleri de beraberinde getirmektedir.Okulumuzda 3 öğrenci ile başladığımız özel eğitimde, şu anda 3 sınıfta 21 öğrencimiz, eğitimlerini özel eğitim sınıflarında ve atölyelerinde sürdürmektedir. Onların eğitimlerini tüm okul olarak önemsediğimizi ve her aşamasını desteklediğimizi belirtmek isterim. Birazdan bu yavrularımız sizlere hazırladıkları gösteriyi sunacaklar. Onların çalışmalarında emeği geçen başta Özel Eğitim ve Alan öğretmenleri olmak üzere tüm öğretmen ve personelime teşekkür ediyor, programımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyor ve saygılarımı sunuyorum."

Konuşmanın ardından özel eğitim sınıflarının özel öğrencileri tarafından gösteriler davetliler tarafından büyük beğeni toplarken, ek binada özel öğrencilerin el işi çalışmaları ile diğer öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan icatlarda da davetlilerden tam not aldı