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22 Aralık 2017 16:57

Devrek Meslek Yüksek Okulu’ndan anlamlı proje

Devrek Meslek Yüksek Okulundan öğrencileri tarafından hayata geçirilen proje büyük ilgi topladı.

Devrek Meslek Yüksek Okulu’ndan anlamlı proje

22 Aralık 2017 16:57


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yükse kokulu öğrencileri, anlamlı bir sosyal sorumluluk davranışı sergileyerek Öğretim Görevlisi Hüseyin Ercan öncülüğünde görme karşı toplumun farkındalığını artırmak için farklı bir projeye imza attılar. Üniversite fuaye alanında gerçekleştirilen projede Devrekli Ünlü Şair Rüştü Onur’un şiirleri, görme engellilerin de okuyabilecekleri şekilde Braille alfabesiyle düzenlenerek etkinlik okulun fuaye alanında sergilenirken, Öğretim Görevlisi Hüseyin Ercan, yazılan şiirlerin daha sonra Görme Engelliler Dernekleri vasıtasıyla görme engelli vatandaşlarımıza ulaştırılacağını belirtti


Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ikinci sınıf öğrencileri ve Bilgisayar Programcılığı birinci sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdiği proje ilgi toplarken, öğrenciler, kendi yazdıkları şiirleri gözleri bağlı bir şekilde sergilediler. Konu ile ilgili olarak konuşma yapan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü öğrencilerinden Fatma Sarı,” Bugün dünyanın birçok bölgesinde engellilerin dışlanmakta ve ikinci sınıf insan muamelesi görmektedir. Bizlere düşen bu şekilde yaşayan insanları teşvik etmek, onlara umut olmaktır. Onların da bizden biri olduğunu hissetmek ve hissettirmek en büyük isteğimizdir” dedi.


Projenin koordinatörlüğünü yapan Öğretim Görevlisi Hüseyin Ercan ise proje ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi,“Umarım yaptığımız bu çalışma engellilere yönelik farkındalığı artırır. Biz bu çalışmayı yaparken görme engelli vatandaşlarımıza bir şairimizin eserlerini anlamaları için yardımcı olmaya çalıştık. Bunun huzurunu yaşarken, yaptığımız projenin daha sonra yapılacak olan projelere de öncülük edebilmesini temenni ediyoruz. Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız, önemli olan kalplerde engel olmasın” diye konuştu.


Gerçekleştirilen etkinliğin ardından şiirler Görme Engelliler Derneğine gönderilmek üzere toplandı ve proje böylelikle de sone ermiş oldu.




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