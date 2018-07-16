Devrek Müftüsü Çakır ilçeye veda etti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 4 yıldan bu yana müftülük görevi yapan Mahmut Çakır son mutat toplantısında din görevlileri ile bir araya gelerek helallik istedi.

Yaklaşık 4 yıldan bu yana Devrek’te görev yapan gerek ilçede ve gerekse de köylerde sevilen Müftü Mahmut Çakır Merkez Ulu Camide düzenlenen son mutat toplantısında merkez ve köylerde ki din görevlileri ile bir araya gelerek helallik istedi. Yapılan son toplantıda konuşan Mahmut Çakır,” Öncelikle sizlerle 4 yıl birlikte çalıştığım ve Devrek’te görev yaptığım için mutlu olduğumu belirtmek isterim. Belki bilmeden ve istemeden sizleri incitmiş olabilirim. Ben sizlerden ve Devrek’ten memnun ayrılıyorum şunu unutmayın ki İstanbul’un Kadıköy İlçesinde bir kapınız olduğunu asla unutmayın tekrar hakkınızı helal edin” diye konuştu.