Devrek Müftüsü İzmirli görevine başladı

Devrek’te 4 yıl görev yapan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Kadıköy ilçesine tayini çıkan Devrek Müftüsü Mahmut Çakır’ın yerine Ankara Pursaklar Müftüsü Hasan İzmirli başladı.

Hasan İzmirli kimdir

Hasan İzmirli 1969 yılında Düzce’nin Kabalak Köyünde doğdu. İlkokulu kendi köyünde okudu. Yine kendi Köyündeki Kur’an Kursunda iki yıl Kur’an-ı Kerim eğitimini aldı. İmam Hatip Lisesini 1989 yılında Düzce’de tamamladı. 1993 yılında da Kahire El-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Kelam Bölümünden mezun oldu. Bir süre Düzce İmam Hatip Lisesinde Felsefe grubu derslerini okuttu. Askerlik görevini 1995 yılında kısa dönem olarak yaptı. Askerlik dönüşü Düzce ve Karadeniz Ereğli’de üniversiteye hazırlık dershanelerinde felsefe hocalığı yaptı. Memuriyete 1998 yılında, Düzce İli Cumayeri İlçesi Sırtpınar Köyünde İmam-Hatip olarak başladı. Bu sırada aynı ilçenin ilköğretim okulunda çeşitli dersler okuttu. Van Çaldıran Müftülüğü, Düzce Vaizliği, Gerede Müftülüğü ve Pursaklar Müftülüğü görevlerinde bulunan Hasan İzmirli evli ve 2 çocuk babası. İzmirli, gösterdiği üstün başarıdan dolayı Başkanlık tarafından “Başkanlık Takdirnamesi” ile de ödüllendirildi