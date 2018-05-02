Devrek MYO başarıdan başarıya imzalar atıyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devem eden Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı öğrencileri girdikleri yarışmada ön elemeden en iyi ikinci üniversite kupasını okullarına kazandırmanın mutluluğunu yaşadılar. 27-29 Nisan tarihleri arasında İzmir’de Taşpakon tarafından düzenlenen 8 farklı ülkeden katılımın olduğu Türkiye Kupası Ön Elemeleri 1. İzmir Güzelbahçe Uluslararası Aşçılar ve Pastacılar Şampiyonasından Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu öğrencileri ön elemeden en iyi ikinci üniversite kupasını alarak okullarına dönmenin sevincini yaşadılar. İş adamı Deniz Saraç ile Devrek Esnaf Kefalet İlçe Başkanı İsmet Akdemir’in de desteklerinin olduğu yarışmadan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerinden Samet Said Teke, Doğukan Yıldırım ve Berk Eren Öztürk “En İyi Meslek Yüksek Okulu Aşçılık En İyi MYO Pastacılık ve “En İyi Meslek Yüksek Okulu Şampiyon Aşçı” yarışma kategorilerinde büyük emekler sarf ederek, Taşpakon Türkiye Kupası Ön Elemeleri birinci İzmir Güzelbahçe Uluslararası Aşçılar ve Pastacılar Şampiyonasını ikincilik ile tamamlayarak, önümüzdeki yıl Türkiye Kupasında yarışmaya hak kazandılar.