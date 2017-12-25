Devrek’te “Devrek Okuyor” adlı yarışma düzenlenecek

Devrek Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonu ile Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi tarafından organize edilecek programda komisyon tarafından belirlenen kitaplardan yine komisyon tarafından belirlenen sorularla daha sonra belirlenecek sınav merkezlerinde belirtilen sınıf seviyelerinde ve veli kategorilerinde yapılacak.

Düzenlenecek ödüllü yarışma ile ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan,” Devrek Okuyor” Ödüllü Kitap Okuma Yarışmasının amacı, öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, velilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve aile eğitimi sağlamak, Devrek İlçesinde sürdürülebilir bir akademik başarıyı tesis etmek, hayat boyu okuyan nesiller yetiştirmek, okuma kültürünü kurum kültürü haline getirmek öğrencilerimize değerler eğitimi kapsamında örnek davranışları tanıtmak ve kendine güven duygusunu geliştirmek, etkili düşünmeyi sağlamak milli, manevi ve kültürel değerlerimizin tanıtılması, kazandırılması ve pekiştirilmesini sağlamaktır. 4.5.6.7.8.9.10.11 12 sınıflar, yüksekokul, ilkokul-ortaokul-lise velileri ve tüm halkımızın katılabileceği kitap okuma yarışmasından ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yarışma kitaplarından yapılacak bilgi ölçme sınavıdır. Aynı zamanda kitaba dayalı anlamaya ve yorumlamaya dayalı sorulara da yer verilecektir. Her sınıf seviyesinde komisyon tarafından belirlenen iki adet kitaptan komisyon tarafından belirlenen sorular sorulacaktır. Yarışmacıların sıralaması her sınıf seviyesinde 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli test ile belirlenecektir. Yarışma sınavı süresi 50 dakika olacaktır. Yarışma sınavında 3 yanlış bir doğru soruyu götürecektir Tüm sınıf düzeylerinde kitapların yazarları hakkında da sorular sorulacaktır. (Kitap içeriğindeki bilgiler dâhilinde yarışma ile ilgili tüm gelişme ve ayrıntılar www.devrekokuyor.com web sayfasından yayınlanacaktır. Yarışmaya başvurular internet ortamında www.devrekokuyor.com web sayfasından başvuru kayıt formu doldurularak yapılacaktır. İnternet ortamından yapılmayan diğer tüm başvurular geçersiz olacaktır. Okullardan sınıf rehber öğretmenleri aracılığı ile yardım alınabilecektir” diye konuştu.