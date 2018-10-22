Devrek protokolü kermeste buluştu

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Ahmet Taner Kışlalı Orta Okulu tarafından okul aile birliğinin katkıları ile okul yararına kermes düzenlendi. Devrek Eski Anaokulu önü ve Cumhuriyet Alanında düzenlenen iki ayrı stanttın açılışını Devrek Kaymakamı Tolga Polat gerçekleştirdi. Organize edilen kermes hakkında bilgi veren Okul Aile Başkanı Nilgün Kayapınar, ”Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve okulumuz yararına düzenlediğimiz kermesimize verdikleri desteklerden dolayı velilerimize, Devrekli hemşehrilerimize, okulumuz adına ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Velilerimiz tarafından ev ve iş yerlerinde bin bir zahmetle hazırlayıp misafirlerimize sunduğumuz onlarca yiyecek ve içeceklerden elde edilecek gelir ile okulumuzun eksikliklerini giderme çabası içindeyiz Kermesimizin açılışında bizlere destek veren Devrek Kaymakamı Tolga Polat ve ilçe protokolüne de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen kermes açılışına; Devrek Kaymakamı Tolga Polat, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kelebek, Devrek Belediyesi Kültür Müdürü Recep Kelebek, İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Açık, milli eğitim şube müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı