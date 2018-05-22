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22 Mayıs 2018 22:53

Devrek PTT Personeli iftarda bir araya geldi

Devrek’te görev yapan PTT Personeli düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Devrek PTT Personeli iftarda bir araya geldi

22 Mayıs 2018 22:53


Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan PTT Şubesi Personeli organize edilen iftar programında bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler. Pıranönü Köyü Kademler Mahallesinde düzenlenen iftar programı ile ilgili bilgi veren Devrek PTT Şubesi Müdürü Mustafa Kemal Benli, ”Öncelikle bizlerin bir araya gelmesini ve iftar programını tertip eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buradaki asıl amaç, mesai arkadaşlarımızla kurum içinde birlik ve beraberliği sağlamaktır. Yine geçtiğimiz aylarda emekli olan yıllarca beraber çalıştığımız arkadaşlarımızla da yeniden bir araya gelerek eski günleri yad etme imkanını yakaladık. Şubemizde uzun zamandan bu yana şeflik yapan ve geçtiğimiz günlerde emekli olan Erhan Güngör arkadaşımızın da doğum gününü hep birlikte kutlama imkanını yakaladık. Bu akşam bizleri burada ağırlayan PTT Güvenlik Personeli Gökhan Güneybaşı ve ailesine arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Düzenlenen iftar programına; Zonguldak PTT Baş Müdürü Mehmet Meşeli, Mali Hizmetler Müdürü Muhammet Çatalçam ve Devrek PTT Şubesi Personeli katıldı.




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