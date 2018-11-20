Devrek Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesinde proje toplantısı

Devrek'te eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesinde proje toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesine kurulması planlanan “ Simülatör ve Robot Eğitim Sistemi ile Yeni Eğitim Laboratuarı Kurulması” proje tanıtım toplantısında protokol, Bakka yetkilileri ve eğitimciler bir araya geldiler. Okul toplantı salonunda düzenlenen ve maliyetinin 300 bin lirayı bulması beklenen proje 2018 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından sağlanan destek ile yürütülen proje toplantısında konuşan Okul Müdürü Turgay Kırgil,” Çok hızlı bir şekilde gelişip değişen Bilim ve Teknoloji, her geçen gün yeni bir bilgi ve ürün ortaya çıkıyor. Bundan 10 yıl sonra adını dahi duymadığımız meslekler ortaya çıkacak. O nedenle biz burada öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Geleceğin mesleklerinin yeterlilikleri neyse ona uygun eğitim olanakları sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada öğrencilerimizde çağın gerekliliklerine uyum sağlayacak, ihtiyaçlarını karşılayacak becerilerin olmasının çok önemli olması dolayısıyla, yaptığımız ihtiyaç analizleri sonrasında öncelikle öğrenme ortamlarını ele aldık. Öğrencilerimizin yaş seviyesine göre bilişsel ve duyusal özelliklerini dikkate alarak Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesinde görev yapan öğretmenlerimiz ve okuyan öğrencilerimiz proje sürecine dahil olacaklardır. 9 ayda tamamlanmasını planladığımız projede ana hedefimiz; öğrencilerimizin, pek çok farklı alanda düşünme becerilerini geliştirerek, sadece teknolojiyi kullanan bireyler değil aynı zamanda teknolojide dünyaya liderlik edebilecek bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktır.

Bu kapsamda hizmete sunacağımız bu projemizin okulumuz, ilçemiz ve bölgemize büyük değer katacaktır. Bu projemizin başta öğrencilerimiz olmak üzere herkese hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu